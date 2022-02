Chi è Samuel Aitken, il bellissimo fratello di Kitty Spencer (Di sabato 19 febbraio 2022) Bello, anzi bellissimo, Samuel Aitken fa impazzire il mondo della moda – e non solo: il fratellastro di Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, dimostra che buon sangue (reale) non mente e, come tradizione di quel ramo di famiglia, è conteso tra le più grandi firme. Se Kitty Spencer sfila per Dolce&Gabbana come le sorelle minori Amelia ed Eliza, anche Samuel è pronto a calcare le più gettonate passerelle. Un ragazzo dolce, posato, legatissimo alla famiglia, un socialite molto apprezzato: chi è Samuel Aitken? È ora di scoprirlo. Chi è Samuel Aitken: la famiglia Il bellissimo 18enne è figlio della madre di Kitty, Victoria Aitken (che ... Leggi su dilei (Di sabato 19 febbraio 2022) Bello, anzifa impazzire il mondo della moda – e non solo: il fratellastro di, la nipote di Lady Diana, dimostra che buon sangue (reale) non mente e, come tradizione di quel ramo di famiglia, è conteso tra le più grandi firme. Sesfila per Dolce&Gabbana come le sorelle minori Amelia ed Eliza, ancheè pronto a calcare le più gettonate passerelle. Un ragazzo dolce, posato, legatissimo alla famiglia, un socialite molto apprezzato: chi è? È ora di scoprirlo. Chi è: la famiglia Il18enne è figlio della madre di, Victoria(che ...

