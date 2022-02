Calciopoli | Moggi e gli altri condannati dovranno risarcire la FIGC | i dettagli

(Di sabato 19 febbraio 2022)e glirisarciscono la. Il motivo della decisione della Corte di Appello Lasi farà200 mila euro di spese legali da parte die degliper. A riportare iè Il Mattino. Il quotidiano spiega come la Federcalcio sia era costituita parte civile nel giudizio penale dopo le vicende dell’inchiesta della Procura di Napoli sul caso del calcio italiano e non si era vista riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute per tale attività, da porre a carico dei. La questione era così giunta sino in Cassazione che ha accolto il ricorso della. Il caso ...

Advertising

ElonTusk883 : RT @CalcioFinanza: #Calciopoli, da #Moggi a #Lotito: i condannati dovranno pagare le spese legali alla #FIGC - gilnar76 : Calciopoli, Moggi e gli altri condannati risarciscono la FIGC. Il motivo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - davideinno85 : RT @mirkonicolino: #Calciopoli: la Corte di Appello di Napoli ha stabilito che i condannati dovranno risarcire la #Figc per 200mila euro. A… - junews24com : Calciopoli, Moggi e gli altri condannati risarciscono la FIGC. Il motivo - - Revenge810 : RT @CalcioFinanza: #Calciopoli, da #Moggi a #Lotito: i condannati dovranno pagare le spese legali alla #FIGC -

Ultime Notizie dalla rete : Calciopoli Moggi

Aveva ancora qualche conto in sospeso, nonostante siano passati 16 anni, ma anche questa pendenza sembra risolta. Come riporta il Mattino la FIGC - che si era costituita parte civile - si è vista riconoscere il pagamento delle ...Lotito, Della Valle e, dovranno risarcire la Figc per. La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso della Federazione. Durante la sua lunga storia, il calcio italiano ha vissuto diversi scandali che ...La FIGC si farà risarcire 200 mila euro di spese legali da parte di Moggi e degli altri condannati per Calciopoli. A riportare i dettagli è Il Mattino. Il quotidiano spiega come la Federcalcio sia era ...Il Mattino, quest’oggi in edicola, scrive che la FIGC dopo 16 anni si è vista riconoscere il pagamento delle spese legali sul processo Calciopoli ... l’ex dg della Juventus Luciano Moggi, l’ex ...