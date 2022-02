Calciopoli, c’è la decisione della Cassazione sul ricorso della FIGC! (Di sabato 19 febbraio 2022) È questa, come riporta Il Mattino, la decisione della Cassazione, accogliendo il ricorso della FIGC: Moggi e i condannati di Calciopoli, Andrea e Diego della Valle, Sandro Mencucci, Claudio Lotito, l’ex vice presidente della FIGC, Innocenzo Mazzini, l’ex designantore arbitrale Pierlugi Pairetto, gli ex arbitri Claudio Puglisi, Salvatore Racalbuto, Stefano Titomanlio e Massimo De Santis, dovranno versare circa 200 mila euro di spese legali, in quanto la FIGC si era costituita parte civile nel giudizio penale. FIGC ricorso Moggi Chiara Dell’Orto Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) È questa, come riporta Il Mattino, la, accogliendo ilFIGC: Moggi e i condannati di, Andrea e DiegoValle, Sandro Mencucci, Claudio Lotito, l’ex vice presidenteFIGC, Innocenzo Mazzini, l’ex designantore arbitrale Pierlugi Pairetto, gli ex arbitri Claudio Puglisi, Salvatore Racalbuto, Stefano Titomanlio e Massimo De Santis, dovranno versare circa 200 mila euro di spese legali, in quanto la FIGC si era costituita parte civile nel giudizio penale. FIGCMoggi Chiara Dell’Orto

