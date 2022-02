(Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA – In attesa della pubblicazione del testo definitivo licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri in materia energetica,esprime apprezzamento per l’sulla semplificazione e sulle risorse a disposizione per sviluppare ulteriormente le energie, che riguardano gli impianti tra 50 kw e 200 kw e l’iter autorizzativo. “Rilevanti novità riguardano l’agrovoltaico, per cui si amplierebbero le tipologie costruttive, fermo restando la sinergia tra produzione agricola ed energetica. Importante – per Palazzo della Valle – sarebbe la dotazione di 267 milioni di euro per promuovere la produzione di energia elettrica green e l’autoconsumo per le PMI con la realizzazione di impianti con potenza massima di 200 Kw. Bene anche il credito d’imposta, nel 2022 e 2023, per promuovere l’efficienza energetica e la ...

Advertising

Lopinionista : Bollette, Confagricoltura su accelerazione semplificazioni e rinnovabili - Confagricoltura : #Bollette: semplificazione e accelerazione sulle #rinnovabili. Ancora irrisolto il #caroenergia delle imprese agric… - cronachemezzog : BOLLETTE, CONFAGRICOLTURA: IL CDM SEMPLIFICA E ACCELERA SULLE RINNOVABILI - cronachelucane : BOLLETTE, CONFAGRICOLTURA: IL CDM SEMPLIFICA E ACCELERA SULLE RINNOVABILI - Ancora irrisolto il caro energia delle… - AgriculturaIT : Bollette. @Confagricoltura: il CdM semplifica e accelera sulle rinnovabili. Caro energia problema irrisolto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Confagricoltura

Cronache TV

... Comuni in Piemonte e Liguria attualmente in zona Rossa, Cia Umbria, Coldiretti,, ... Garanzie bancarie; Misure di sostegno per il lavoro/salari; Blocco delle accise e delle; ...... di Comuni in Piemonte e Liguria attualmente in zona Rossa, Cia Umbria, Coldiretti,,... - Misure di sostegno per il lavoro/salari; - Blocco delle accise e delle; - Garanzie ...Il presidente di Confagricoltura Calabria sulla proroga agli incentivi per realizzare impianti elettrici con il bio-combustile: «È una risposta al “caro bolletta”» LAMEZIA TERME «Anche per ...Se per Confagricoltura la gestione degli aumenti dei prezzi e ... per i consumatori le brutte sorprese arrivano dalla cassetta della posta dove arrivano bollette da paura con aumenti di oltre il 50%.