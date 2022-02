Barù e Jessica Selassié “sono una coppia”. E scatta anche un invito romantico al GF Vip (Di sabato 19 febbraio 2022) Barù è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima diretta del GF Vip 6. Perché nei giorni scorsi è finito al centro dei litigi di alcune donne della Casa. Sappiamo che a Barù è dall’inizio interessata Jessica Selassié e per questo motivo l’avvicinarsi di Delia Duran al concorrente ha portato allo scontro, quindi si sono creati due schieramenti: dalla parte di Jessica c’è la sorella Lulù, mentre da quella della moglie di Alex Belli Nathaly Caldonazzo. In puntata hanno provato a chiarirsi ma in generale anche se non è successo ancora niente, la princess e il nipote di Costantino della Gherardesca sono diventati la coppia per eccellenza del GF Vip 6. Ne sono convinti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che ne hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima diretta del GF Vip 6. Perché nei giorni scorsi è finito al centro dei litigi di alcune donne della Casa. Sappiamo che aè dall’inizio interessatae per questo motivo l’avvicinarsi di Delia Duran al concorrente ha portato allo scontro, quindi sicreati due schieramenti: dalla parte dic’è la sorella Lulù, mentre da quella della moglie di Alex Belli Nathaly Caldonazzo. In puntata hanno provato a chiarirsi ma in generalese non è successo ancora niente, la princess e il nipote di Costantino della Gherardescadiventati laper eccellenza del GF Vip 6. Neconvinti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che ne hanno ...

