Amedeo Goria svela l’intesa con Stella | amica di Delia e Alex Video

(Di sabato 19 febbraio 2022)con, l’della coppiaDuran eBelli. Ecco cosa ha detto in proposito a Pomeriggio 5 Si parla ancora diStarlight. Stavolta a fare il suo nome non èBelli né tantomenoDuran, ma, ex gieffino di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip 6. Il giornalista ed ex gieffino infatti a Pomeriggio 5 hato di avere una bella intesa con la donna. “Ma io la conosco beneda diversi mesi. Quando vado a Milano ci vediamo spesso e abbiamo preso dei caffè insieme. Tra noi c’è una bella conoscenza possiamo dire questo. Lei è una gran bella ragazza”. Queste ...

Advertising

361_magazine : Amedeo Goria svela l'intesa con Stella, l'amica della coppia Delia Duran e Alex Belli. Ecco cosa ha detto in propos… - zazoomblog : Amedeo Goria e lo strano intreccio con Alex Belli una condivisione speciale: “C’è attrazione alchemica” - #Amedeo… - gabrielsniceass : quanto mi fa ridere luca santillo e la serietà con cui dice che stannava aristide fulvio abbate e amedeo goria - ParliamoDiNews : Amedeo Goria e lo strano intreccio con Alex Belli, una condivisione #grandefratellovip - StraNotizie : Amedeo Goria e lo strano intreccio con Alex Belli, una condivisione speciale: “C’è attrazione alchemica” -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria

Il Sussidiario.net

In studio c'è Stella, la stylist di Belli , che sembra avere qualcosa in comune con Biagio D'Anelli :. Proprio nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri,ha svelato di ...Alex Belli, Delia Duran, Stella e...! No, non è un errore di battitura, piuttosto l'ennesimo colpo di scena in questa soap che va avanti ormai da qualche mese dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip . Anche...Amedeo Goria svela l’intesa con Stella, l’amica della coppia Delia Duran e Alex Belli. Ecco cosa ha detto in proposito a Pomeriggio 5 Si parla ancora di Stella Starlight. Stavolta a fare il suo nome ...In studio c’è Stella, la stylist di Belli, che sembra avere qualcosa in comune con Biagio D’Anelli: Amedeo Goria. Proprio nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, Goria ha svelato di avere ...