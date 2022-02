VIDEO Arsenal | Arteta | “Mi piacerebbe vedere Eriksen in campo col Brentford”

Advertising

SyafiqSyafiqXD : RT @LegendarygoaI: Robin Van Persie ?? Arsenal ?? Premier League 2013/14 - Zakson96015814 : RT @LegendarygoaI: Robin Van Persie ?? Arsenal ?? Premier League 2013/14 - PlayersSayings : RT @LegendarygoaI: Robin Van Persie ?? Arsenal ?? Premier League 2013/14 - FootballWTF247 : RT @LegendarygoaI: Robin Van Persie ?? Arsenal ?? Premier League 2013/14 - Footy_Duels : RT @LegendarygoaI: Robin Van Persie ?? Arsenal ?? Premier League 2013/14 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Arsenal

Sky Sport

Mikel Arteta, che col suoaffronterà domani il Brentford di Eriksen, sarebbe molto felice di rivedere l'ex nerazzurro in campo.... tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streamingper tutti i suoi ... Diretta/Liverpool (risultato finale 0 - 2): doppio Jota, Reds a Wembley! SBLOCCA FIRMINO! Ancora ...“And when I was getting into soccer after the 2010 World Cup, it just — when I’m on FIFA, I’m looking at the first team in the Premier League is Arsenal, and I said, ‘Oh, that kind of makes sense.'” ...Mikel Arteta, che col suo Arsenal affronterà domani il Brentford di Eriksen, sarebbe molto felice di rivedere l'ex nerazzurro in campo.