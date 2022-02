Ucraina | autobomba esplode a Donetsk Putin | “La situazione peggiora”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Kiev – Forte esplosione a, nella regione separatista filorussa del Donbass, nell’orientale. Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa Sputnik, l’esplosione sarebbe avvenuta a poche decine di metri dall’edificio che ospita il governo dell’autoproclamata Repubblica di. Secondo notizie non ancora verificate e riportate online, l’esplosione avvenuta asarebbe quella di un’auto in un parcheggio. Non sono ancora chiari i motivi della deflagrazione. Poche ore prima le autorità della repubblica separatistaavevano inviato ai residenti un sms contenente le istruzioni per l’evecuazioe. Nel messaggio viene invitata la popolazione a non farsi prendere dal panico e a recarsi nei vari centri di evacuazione muniti di documenti, beni di prima necessità e scorte di cibo e ...