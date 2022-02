Trudeau come Hitler, queste le parole di Elon Musk (Di venerdì 18 febbraio 2022) Polemiche senza fine per Elon Musk, padre della Tesla, che negli ultimi giorni ha attaccato la Sec e poi il primo ministro canadese Trudeau. Musk ha accusato la prima per la sua condotta e per le sue indagini senza fine nei confronti del miliardario. Quest’ultimo le imputa anche di volerlo mettere a tacere poiché critico del governo. Trudeau è stato invece paragonato a Hitler in seguito alle sue misure repressive nei confronti dei manifestanti no-green pass di Ottawa. Elon Musk e la questione canadese E le due polemiche si succedono. Al seguito di un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti, Musk ha postato “Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget” con allegata una foto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Polemiche senza fine per, padre della Tesla, che negli ultimi giorni ha attaccato la Sec e poi il primo ministro canadeseha accusato la prima per la sua condotta e per le sue indagini senza fine nei confronti del miliardario. Quest’ultimo le imputa anche di volerlo mettere a tacere poiché critico del governo.è stato invece paragonato ain seguito alle sue misure repressive nei confronti dei manifestanti no-green pass di Ottawa.e la questione canadese E le due polemiche si succedono. Al seguito di un tweet sul blocco deciso daai fondi per i manifestanti,ha postato “Basta paragonarmi a. Io ho un budget” con allegata una foto ...

