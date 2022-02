Tetto massimo contanti 2022, il limite ai pagamenti torna a 2000 euro ma solo per poco: quando la nuova soglia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cambia ancora una volta la soglia per i pagamenti in contanti. Dal 1° gennaio 2022 era stata fissata a 1.000€, ma ora la discussione degli emendamenti al Decreto Milleproroghe ha di nuovo cambiato le carte in tavola. Qual è la normativa adesso e fino a quando resterà in vigore il nuovo Tetto sui contanti. pagamenti in contanti, qual è il nuovo Tetto massimo contenuto nel Milleproroghe Le votazioni sono avvenute nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 all’interno delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera. Il tema dei contanti è stato uno dei 4 su cui il parere del Governo è stato ribaltato: l’esecutivo avrebbe infatti mantenuto il nuovo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cambia ancora una volta laper iin. Dal 1° gennaioera stata fissata a 1.000€, ma ora la discussione degli emendamenti al Decreto Milleproroghe ha di nuovo cambiato le carte in tavola. Qual è la normativa adesso e fino aresterà in vigore il nuovosuiin, qual è il nuovocontenuto nel Milleproroghe Le votazioni sono avvenute nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 all’interno delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera. Il tema deiè stato uno dei 4 su cui il parere del Governo è stato ribaltato: l’esecutivo avrebbe infatti mantenuto il nuovo ...

