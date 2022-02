Roma, quattro giocatori positivi al Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Roma ha comunicato che “a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate”, rende noto il club. “I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laha comunicato che “a seguito dei controlli svolti,calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultatial-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate”, rende noto il club. “I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

