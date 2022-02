Rio | Berrettini debutta alle 18 30 in tv | Fognini a caccia delle semifinali

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - il romano, primo favorito del seeding, entra in gara con 24 ore di ritardo causa pioggia contro la wild card di casa Monteiro. Ill ligure si gioca l’ingresso in semifinale con l’argentino Coria

Advertising

WeAreTennisITA : E questa notte a Rio torna Matteo Berrettini ?? Matteo esordirà dopo la mezzanotte italiana contro Thiago Monteiro.… - FiorinoLuca : Matteo Berrettini ???? è arrivato a Rio de Janeiro ???? IG ?? @MattBerrettini - infoitsport : ATP Rio 2022, Matteo Berrettini fermato dalla pioggia: giocherà oggi ottavi ed eventuali quarti - infoitsport : ATP Rio 2022, Matteo Berrettini costretto a due partite in un giorno? Prima Monteiro, poi probabile Alcaraz: progra… - zazoomblog : ATP Rio 2022 Matteo Berrettini fermato dalla pioggia: giocherà oggi ottavi ed eventuali quarti - #Matteo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rio Berrettini

NUOVO PROGRAMMA- MONTEIRO ATPDE JANEIRO 2022 Venerdì 18 febbraio Quadra Guga Kuerten A partire dalle ore 18.30 R16 (1) MatteoVS (WC) Thiago Monteiro A seguire R16 ......Tv) 16.30 TENNIS " ATP 500de Janeiro, ottavi e quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv).- ...che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile. Doppia fatica eventuale per Matteo Berrettini, il quale ieri non è sceso in campo a causa della pioggia: tra i sei match ...L'azzurro viene battuto, negli ottavi di finale del Rio Open, da Kecmanovic (il serbo l'aveva eliminato ... cercando punti per l'accesso nella Top 20 del ranking ATP. Oggi tocca a Berrettini che se la ...