Quanto costa la fibra sperimentale di Tim a 10 Gbps?

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si chiama Magnifica ladi Tim che consente di navigare con velocità fino a 10, poiché si tratta appunto di una fase ancora in sperimentazione non è attivabile da tutti, sono poche le città in cui è disponibile. Si tratta di un tipo di connessione che dovrebbe diventare standard a partire dal 26 marzo 2022 salvo proroghe dell’operatore per la necessità di ulteriori valutazioni. Sono solo undici le città italiane in cui è possibile attivare attualmente Magnifica e senza alcun costo, nemmeno per un’eventuale cessazione del servizio. Tim Magnifica Sky TV e Netflix con laSky a 24,90€ Magnifica, ladi Tim Magnifica, ladi Tim ha un costo mensile di 49,90€ (con domiciliazione e conto ...