Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di venerdì 18 febbraio 2022) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 26ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 26ª Giornata (18-21 febbraio 2022) Venerdì 18 febbraio Ore 20.45, JUVENTUS-TORINO (DAZN) Sabato 19 febbraio Ore 15.00, SAMPDORIA-EMPOLI (DAZN)Ore 15.00, ROMA-VERONA (DAZN)ORE 20.45, SALERNITANA-MILAN (DAZN/SKY) Domenica 20 febbraio Ore 12.30, FIORENTINA-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 15.00, VENEZIA-GENOA (DAZN)Ore 15.00, INTER-SASSUOLO (DAZN)Ore 18.00, UDINESE-LAZIO (DAZN) Lunedì 21 febbraio Ore 19.00, CAGLIARI-NAPOLI (DAZN)Ore 21.00, BOLOGNA-SPEZIA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

