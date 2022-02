Prima immagine arrivata sulla Terra | Si torna indietro di secoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arrivano le prime immagini dal telescopio spaziale IXPE (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer) della NASA, lanciato nello spazio profondo il 9 dicembre 2021. Il telescopio ha inquadrato Cassiopea A, ammasso di gas e particelle lontano undicimila anni luce. Secondo gli astronomi l’immagine racconta di una stella esplosa molti secoli fa… La spettacolare immagine di Cassiopea A prodotta da IXPE (NASA) – curiosauro.itI resti di una stella esplosa diversi secoli fa: la foto a raggi X che cattura Cassiopea A Dopo un mese di attesa, per il completamento della fase di messa in servizio, l’IPSE ha inquadrato con le sue fotocamere a raggi X l’oggetto celeste chiamato Cassiopea A, a più di undicimila anni luce dalla Terra. Si tratta di un ammasso di gas nato secoli fa, originatosi dai resti di ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arrivano le prime immagini dal telescopio spaziale IXPE (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer) della NASA, lanciato nello spazio profondo il 9 dicembre 2021. Il telescopio ha inquadrato Cassiopea A, ammasso di gas e particelle lontano undicimila anni luce. Secondo gli astronomi l’racconta di una stella esplosa moltifa… La spettacolaredi Cassiopea A prodotta da IXPE (NASA) – curiosauro.itI resti di una stella esplosa diversifa: la foto a raggi X che cattura Cassiopea A Dopo un mese di attesa, per il completamento della fase di messa in servizio, l’IPSE ha inquadrato con le sue fotocamere a raggi X l’oggetto celeste chiamato Cassiopea A, a più di undicimila anni luce dalla. Si tratta di un ammasso di gas natofa, originatosi dai resti di ...

