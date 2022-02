Pandev: «Al Genoa mi sono sentito di peso, il club è stato contento quando sono andato via» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Su Il Secolo XIX una lunga intervista a Goran Pandev. Dopo 6 anni e mezzo ha detto addio al Genoa, a sorpresa. «Se penso al Genoa? Mi fa male, ovvio che fa male… i primi 4 giorni dopo l’addio non ho dormito. Non avevo paura di retrocedere ma al Genoa mi hanno fatto capire che non avevano più bisogno di me. E così ho compreso che ho fatto la scelta giusta, per sentirmi ancora vivo». Racconta qual è stata la molla definitiva per l’addio: «quando sono andato in sede e ho visto gente felice che andassi via. Ero dispiaciuto ma ho capito che era finita. quando ho detto della chiamata del Parma a Zarbano, Spors e agli altri dirigenti, nessuno mi ha detto “rimani, aiuta i ragazzi”. Mi hanno detto, “se hai deciso di andare, vai”. Si vedeva che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Su Il Secolo XIX una lunga intervista a Goran. Dopo 6 anni e mezzo ha detto addio al, a sorpresa. «Se penso al? Mi fa male, ovvio che fa male… i primi 4 giorni dopo l’addio non ho dormito. Non avevo paura di retrocedere ma almi hanno fatto capire che non avevano più bisogno di me. E così ho compreso che ho fatto la scelta giusta, per sentirmi ancora vivo». Racconta qual è stata la molla definitiva per l’addio: «in sede e ho visto gente felice che andassi via. Ero dispiaciuto ma ho capito che era finita.ho detto della chiamata del Parma a Zarbano, Spors e agli altri dirigenti, nessuno mi ha detto “rimani, aiuta i ragazzi”. Mi hanno detto, “se hai deciso di andare, vai”. Si vedeva che ...

