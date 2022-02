Onu | Guterres è preoccupato | un conflitto in Europa sarebbe catastrofico

(Di venerdì 18 febbraio 2022) 'Stiamo assistendo ad una concentrazione delle forze russe intorno all'Ucraina, sono moltoche possa svilupparsi un nuovo confitto in. Non credo che succederà, ma se invece così ...

Lo ha detto a Monaco Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite ... "Adesso è giunto il tempo di una seria de-escalation", ha aggiunto il numero uno dell'Onu, secondo il quale la ...Roma, 18 feb. (LaPresse) – Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello alla de-escalation al confine tra Russia e Ucraina. "La guerra sarebbe una catastrofe", ha avvertito ...