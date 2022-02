Milan, Pioli: “Maignan non mi stupisce, fa di tutto per spronare i compagni” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Salernitana-Milan di Serie A, ha parlato dell'ottimo rendimento di Mike Maignan. Un giocatore che non lo stupisce più Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stefano, alla vigilia di Salernitana-di Serie A, ha parlato dell'ottimo rendimento di Mike. Un giocatore che non lopiù

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic ha bisogno di un lavoro personalizzato, anche per non incorrere in infortuni, ha bisogno ancora u… - AntoVitiello : #Pioli: “#Ibrahimovic sta meglio, a fine settimana comincerà a correre, poi da lì valuteremo giorno per giorno. Anc… - DiMarzio : #SerieA I @acmilan: le parole di #Pioli alla vigilia della sfida alla @OfficialUSS1919 - sportli26181512 : MN - Marino sulla lotta Scudetto: 'Se lo merita il Milan di Pioli': Vincenzo Marino, allenatore e vice di Stefano P… - MilanNewsit : MN - Marino sulla lotta Scudetto: 'Se lo merita il Milan di Pioli' -