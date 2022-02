Martin Lutero e lo scisma protestante (Di venerdì 18 febbraio 2022) 31 ottobre 1517. Affissa sul portone del Duomo di Wittenberg, Germania, compare una manciata di fogli scritti in latino. Quei documenti, intitolati “95 tesi sulle Indulgenze”, attaccano direttamente la consueta pratica della Chiesa romana della vendita delle indulgenze, dopo un episodio locale che ha coinvolto alcuni parrocchiani. La vulgata popolare racconta di un uomo, fare deciso e martello in mano, come responsabile dell’affissione. No, non era un martello, era semplice ceralacca. E non era un adulto, ma alcuni giovani, forse studenti o discepoli di qualcuno. Poco importa. Quell’uomo è Martin Lutero, monaco agostiniano e titolare della cattedra di filosofia morale ed etica aristotelica alla locale università, fondata nel 1502 da Federico III di Sassonia, detto il Saggio. Martin Lutero: gli anni della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) 31 ottobre 1517. Affissa sul portone del Duomo di Wittenberg, Germania, compare una manciata di fogli scritti in latino. Quei documenti, intitolati “95 tesi sulle Indulgenze”, attaccano direttamente la consueta pratica della Chiesa romana della vendita delle indulgenze, dopo un episodio locale che ha coinvolto alcuni parrocchiani. La vulgata popolare racconta di un uomo, fare deciso e martello in mano, come responsabile dell’affissione. No, non era un martello, era semplice ceralacca. E non era un adulto, ma alcuni giovani, forse studenti o discepoli di qualcuno. Poco importa. Quell’uomo è, monaco agostiniano e titolare della cattedra di filosofia morale ed etica aristotelica alla locale università, fondata nel 1502 da Federico III di Sassonia, detto il Saggio.: gli anni della ...

