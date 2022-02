Marina di Ragusa | revocata ordinanza acqua

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Revocato in data odierna conn. 217 (allegata) il precedente provvedimento n.118 del 19/01/2022 relativo alla non conformità dell’destinata al consumo umano adi, limitatamente ai quartieri Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Scalo Trapanese e zone limitrofe. I risultati ottenuti delle ultime analisi effettuate sulla rete idrica comunale comunicati al Comune in data 18/02/2022 che presentano parametri microbiologici conformi agli standard di qualità fissati dal D. lvo n. 31/2001, hanno quindi consentito di emettere una nuovarelativa di potabilità dell’nelle predette zone didi. Covid, 5396 positivi: morta una donna di Scicli Dieta meteorismo menù: esempio ...