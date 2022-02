Lucrezia Selassié nasconde un cellulare nel beauty? I dubbi del web (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lucrezia Selassié ha un cellulare? Nelle ultime ore il web ha condiviso un video estrapolato dalla live del Grande Fratello Vip e vede come “indiziata” principale Lucrezia Selassié. Secondo alcuni utenti del web, che ne hanno insinuato i dubbi, la Princess nel suo beauty nasconderebbe un cellulare. Ma perché tutti ne sono sicuri? Vediamo insieme L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha un? Nelle ultime ore il web ha condiviso un video estrapolato dalla live del Grande Fratello Vip e vede come “indiziata” principale. Secondo alcuni utenti del web, che ne hanno insinuato i, la Princess nel suorebbe un. Ma perché tutti ne sono sicuri? Vediamo insieme L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mukkus1 : La fottuta Lucrezia Selassié non avrei saputo fornire motivazioni migliori - queenface20 : RT @sadic0stears: LA FOTTUTISSIMA LUCREZIA HAILE SELASSIÉ IN FINALE #gfvip - ErmeneGildass : RT @sadic0stears: LA FOTTUTISSIMA LUCREZIA HAILE SELASSIÉ IN FINALE #gfvip - kabir_bediamore : RT @sadic0stears: LA FOTTUTISSIMA LUCREZIA HAILE SELASSIÉ IN FINALE #gfvip - hoxhii : RT @sadic0stears: LA FOTTUTISSIMA LUCREZIA HAILE SELASSIÉ IN FINALE #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Selassié Gf Vip, Lulù seconda finalista: notte amara per Katia e Soleil. Standing ovation in studio Arriva a mezzanotte passata il nome del secondo finalista del . Tra , e vince la principessa. Dopo il like avuto da Cardi B e aver conquistato il cuore di Manuel Bortuzzo Lucrezia conquista ila medaglia d'argento. Dopo delia Duran quindi a contendersi la sesta edizione del reality condotto da Lulù ora arriva direttamente alla puntata del 14 marzo. Standing ovation in ...

Telefono nella Casa. Lulù Selassié colta in flagrante dall'occhio del GF Vip, cosa c'è nella borsetta Tra loro Soleil Sorge , Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié si sono concesse un attimo di relax tra ragazze. Grande Fratello Alex Belli scoppia in lacrime nella Casa del GF Vip, si rifugia tra le[...]...

Arriva a mezzanotte passata il nome del secondo finalista del . Tra , e vince la principessa. Dopo il like avuto da Cardi B e aver conquistato il cuore di Manuel Bortuzzoconquista ila medaglia d'argento. Dopo delia Duran quindi a contendersi la sesta edizione del reality condotto da Lulù ora arriva direttamente alla puntata del 14 marzo. Standing ovation in ...Tra loro Soleil Sorge , Sophie Codegoni esi sono concesse un attimo di relax tra ragazze. Grande Fratello Alex Belli scoppia in lacrime nella Casa del GF Vip, si rifugia tra le[...]...