LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sta per cominciare l'Alto de Cacin (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VOLTA AO ALGARVE 15.51 Juan Antonio Lopez Cozar (BH-Burgos) si è staccato dal gruppetto di battistrada, che rimane composto solo da tre uomini. 15.48 Iniziato l'Alto de Cacin, con i quattro battistrada con 1'35" di margine. 15.45 La UAE Team Emirates è in testa al gruppo a tirare. 15.43 l'Alto de Cacin è sempre più vicino, con Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros), Ibai Azurmendi, Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) e Juan Antonio Lopez Cozar (Burgos-BH) con 2'03" di vantaggio. 15.39 Siamo quasi negli ultimi 50 chilometri di giornata, che accenderanno questa terza frazione che al momento non ha avuto grossi sussulti. 15.36 Cinque chilometri ...

