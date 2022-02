LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in fuga, gruppo in forte rimonta (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA A ANDALUCIA 16.33 Un altro minuto rosicchiato dal plotone ai fuggitivi: il gap scende attorno ai tre minuti. 16.30 La collaborazione fra le formazioni in testa al gruppo porta il distacco a diminuire: 4’05” il vantaggio di Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Rafael Laurenço (Atum general / Tavira / Maria Nova Hotel), Rafael Silva (Efapel Cycling), Afonso Eulaio (Glassdrive Q8 Anicolor), Nicolas Saenz (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) e Samuel José Caldeira (W52 / FC Porto). 16.27 Fabio Jakobsen rientra nel gruppo dei migliori dopo la sfortunata foratura. 16.24 Anche la Alpecin-Fenix di Tim Merlier si porta nelle prime posizioni ad aiutare la FDJ ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VUELTA A ANDALUCIA 16.33 Un altro minuto rosicchiato dal plotone ai fuggitivi: il gap scende attorno ai tre minuti. 16.30 La collaborazione fra le formazioni in testa alporta il distacco a diminuire: 4’05” il vantaggio di Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Rafael Laurenço (Atum general / Tavira / Maria Nova Hotel), Rafael Silva (Efapel Cycling), Afonso Eulaio (Glassdrive Q8 Anicolor), Nicolas Saenz (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) e Samuel José Caldeira (W52 / FC Porto). 16.27 Fabio Jakobsen rientra neldei migliori dopo la sfortunata foratura. 16.24 Anche la Alpecin-Fenix di Tim Merlier si porta nelle prime posizioni ad aiutare la FDJ ...

