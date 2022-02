LIVE Sci di fondo, 50 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Bolshunov e norvegesi favoriti (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della 50 km maschile – La presentazione della 50 km maschile – La cronaca della sprint a coppie maschile di Pechino 2022 – La cronaca della 15 km a tecnica classica maschile – La rinuncia di De Fabiani alla 50 km Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile delle Olimpiadi di Pechino 2022, ultima gara del programma maschile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Dopo due giorni senza gare, arriva una delle gare più iconiche dei Giochi: la 50 km, in questo caso con partenza di massa e a tecnica libera. Si tratta dell’ultimo impegno maschile. Questa gara è un pilastro della disciplina, essendo l’unica a essere ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv, streaming e startlist della 50 km maschile – La presentazione della 50 km maschile – La cronaca della sprint a coppie maschile di Pechino– La cronaca della 15 km a tecnica classica maschile – La rinuncia di De Fabiani alla 50 km Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladella 50 km maschile delledi Pechino, ultima gara del programma maschile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di. Dopo due giorni senza gare, arriva una delle gare più iconiche dei Giochi: la 50 km, in questo caso con partenza di massa e a tecnica libera. Si tratta dell’ultimo impegno maschile. Questa gara è un pilastro della disciplina, essendo l’unica a essere ...

