Letizia di Spagna in leggings di pelle e frange tra i militari

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 febbraio 2022)diconclude gli impegni della settimana tra i. E sceglie per l’occasione un look originale ma riciclato che esalta la sua perfetta forma fisica:aderenti e giacca con. Un capolavoro di grinta che lascia senza fiato.digestisce la Monarchia da soladiha affrontato i doveri di Corte da sola, suo marito Felipe è ancora positivo e pertanto resta in isolamento sospendendo tutti gli eventi cui doveva prendere parte. La Reina ha dimostrato di sapersela cavare anche benissimo anche senza il Re ed è stata una perfetta padrona di casa durante l’udienza settimanale a Palazzo dove ha sfoggiato un seducente outfit total red. L’ultimo impegno la vede tra i soldati per celebrare ...