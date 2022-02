Jake Gyllenhaal avverte Taylor Swift: tieni a bada i tuoi fan! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Finalmente risponde! Jake Gyllenhaal ha mandato un messaggio molto chiaro alla sua ex Taylor Swift per la canzone che ha scritto su di lui. Eccolo. Foto Ansa Quando è troppo è troppo. Anche il sempre riservato e taciturno Jake Gyllenhaal, alla fine, è sbottato. E non si è tolto un semplice sassolino dalla scarpa. Ma un vero e proprio macigno. Stufo di essere preso di mira dalla sua ex Taylor Swift e, soprattutto, dai fan della popstar, l’attore le ha pubblicamente intimato di fare qualcosa. La confessione di Jake Gyllenhaal Intervistato dal mensile americano Esquire, il protagonista di Ambulance (di Michael Bay, nelle sale dal 24 marzo), si è lasciato andare anche sul suo privato. Evento decisamente raro. Perché alla ... Leggi su amica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Finalmente risponde!ha mandato un messaggio molto chiaro alla sua exper la canzone che ha scritto su di lui. Eccolo. Foto Ansa Quando è troppo è troppo. Anche il sempre riservato e taciturno, alla fine, è sbottato. E non si è tolto un semplice sassolino dalla scarpa. Ma un vero e proprio macigno. Stufo di essere preso di mira dalla sua exe, soprattutto, dai fan della popstar, l’attore le ha pubblicamente intimato di fare qualcosa. La confessione diIntervistato dal mensile americano Esquire, il protagonista di Ambulance (di Michael Bay, nelle sale dal 24 marzo), si è lasciato andare anche sul suo privato. Evento decisamente raro. Perché alla ...

ikiorog : jake gyllenhaal ha un film in uscita nel prossimo mese... non succede... ma se succede... - klavskairipa : COSA È SUCCESSO CON JAKE GYLLENHAAL - zazoomblog : Jake Gyllenhaal parla di Taylor Swift: Ogni artista si ispira alle proprie esperienze - #Gyllenhaal #parla #Taylor… - SimonaCroisette : RT @TataChips86: Cmq Raga io l'intervista di Jake Gyllenhaal ancora nn l'ho letta ma non credo che ha parlato solo di Taylor Swift. Boh sol… - Hellevatorlix : Il mio Amore per jake gyllenhaal non finirà mai -