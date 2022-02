Inter, due club inglesi su Lautaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo The Sun, Arsenal e Manchester City stanno valutando una mossa estiva per l'attaccante argentino dell'Inter Lautaro Martinez. Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo The Sun, Arsenal e Manchester City stanno valutando una mossa estiva per l'attaccante argentino dell'Martinez.

Advertising

Gazzetta_it : L’Inter rifà l’attacco: trattative per Scamacca, Dybala e David. E due big possono partire... #calciomercato - pisto_gol : Nella scorsa stagione le due punte dell’Inter con movimenti codificati-uno incontro, uno in profondità-mettevano in… - luigi202_luigi : RT @Gazzetta_it: L’Inter rifà l’attacco: trattative per Scamacca, Dybala e David. E due big possono partire... #calciomercato - interliveit : RT @RaffaeleAmato14: ??L'#Inter avanza per il rinnovo di #Perisic: nuova proposta da 4mln più bonus per i prossimi due anni. Sul croato c'è… - RaffaeleAmato14 : ??L'#Inter avanza per il rinnovo di #Perisic: nuova proposta da 4mln più bonus per i prossimi due anni. Sul croato c… -