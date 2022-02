Infortunio Anguissa | c’è la notizia in vista del match di Cagliari!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tegola in casa Napoli al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Barcellona. Negli azzurri infatti si è fermato Zamboche ha subito un risentimento all’adduttore sinistro e molto probabilmente alzerà bandiera bianca indella gara di lunedì contro il Cagliari. Calciomercato Napoli(Getty Images) Stando a quanto riportato da SkySport, con ogni probabilità il camerunense sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati lunedì alle ore 19 a Cagliari.ha subito unmolto simile lo scorso 22 novembre, nella gara d’andata contro l’Inter. Anche in quel caso, fu l’adduttore sinistro a cedere, costringendo il centrocampista a restare fermo ai box per una ventina di giorni

, gli ultimi aggiornamenti Come riportato da Sky, il giocatore sarà sottoposto in giornata agli esami strumentali per valutare l'entità del problema e i tempi di recupero . Con ...ha subito unsimile lo scorso 22 novembre, in occasione della partita di San Siro con l'Inter. Anche in quel caso, fu l'adduttore sinistro a cedere, costringendo il centrocampista ...Brutte notizie di ritorno da Barcellona. I primi accertamenti clinici fatti su Zambo Anguissa confermano le sensazioni avute ieri sera al momento della sostituzione. Il centrocampista camerunense ha ...Per Anguissa si tratta del secondo infortunio stagionale visto che aveva saltato cinque match, tra novembre e dicembre, a causa di una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il giocatore ...