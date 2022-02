(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un tribunaleno ha condannato aoggi 38 persone per una serie diavvenuti nela Ahmedabad (ovest), nello Stato del Gujarat, costati la vita a 56 persone. L'otto febbraio ...

Advertising

RadioItaliaIRIB : India, 38 condanne a morte per attentati nel 2008 - Agenpress : India. Attentati del 2008. 38 condanne a morte, 11 ergastoli, 28 assoluzioni. Morirono 56 persone, 200 feriti… - UnioneSarda : #Mondo - Attentati del 2008 in #India: 38 condanne a morte -

Ultime Notizie dalla rete : India condanne

ANSA Nuova Europa

Un tribunale indiano ha condannato a morte oggi 38 persone per una serie di attentati avvenuti nel 2008 a Ahmedabad (ovest), nello Stato del Gujarat, costati la vita a 56 persone. L'otto febbraio ...Nonostante le promesse di politici e capi di polizia di prendere più sul serio questo odioso reato, il tasso diper stupri denunciati inrimane inferiore al 30% , almeno nell'ultimo ...Sono 38 le persone condannate a morte da un tribunale indiano per la serie di attentati avvenuti nel 2008 a Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat, costati la vita a 56 persone. Nel pomeriggio del ...(ANSA) - AHMEDABAD, 18 FEB - Un tribunale indiano ha condannato a morte oggi 38 persone per una serie di attentati avvenuti nel 2008 a Ahmedabad (ovest), nello Stato del Gujarat, costati la vita a 56 ...