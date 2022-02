Il Bonus Psicologo non trasformi la salute mentale in un gioco (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Bonus psicologico ed il dibattito che vi sta ruotando attorno è una formidabile occasione di valorizzazione dell’importanza del benessere psichico, e della rilevanza del sostegno psicologico a chi si trova in difficoltà, anche economica. Almeno il 31% degli adulti vive in uno stato di stress psicologico e il fenomeno coinvolge ampiamente anche bambini e adolescenti. Il Bonus psicologico rappresenta un importante atto concreto per tutte le famiglie che necessitano di un adeguato supporto psichico, e che rappresenta un primo passo che dovrebbe portare anche al rafforzamento dei presidi sul territorio e ad introdurre lo Psicologo scolastico. Attenzione solo ad un aspetto, di banalizzazione che potrebbe indurre un bias cognitivo, quindi una “distorsione” che porti a sottostimare l’importanza della psicoterapia come percorso e come ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilpsicologico ed il dibattito che vi sta ruotando attorno è una formidabile occasione di valorizzazione dell’importanza del benessere psichico, e della rilevanza del sostegno psicologico a chi si trova in difficoltà, anche economica. Almeno il 31% degli adulti vive in uno stato di stress psicologico e il fenomeno coinvolge ampiamente anche bambini e adolescenti. Ilpsicologico rappresenta un importante atto concreto per tutte le famiglie che necessitano di un adeguato supporto psichico, e che rappresenta un primo passo che dovrebbe portare anche al rafforzamento dei presidi sul territorio e ad introdurre loscolastico. Attenzione solo ad un aspetto, di banalizzazione che potrebbe indurre un bias cognitivo, quindi una “distorsione” che porti a sottostimare l’importanza della psicoterapia come percorso e come ...

