Gu | la star cinese che non ripudia gli Usa

(Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Due medaglie d'oro nell'half pipe e nel Big air, e una terza sfuggitale per una manciata di decimi nello slopestyle, dove ha preso l'argento: le Olimpiadi di Pechino hanno consacrato la 18enne Eileen 'Eiling' Gu come stella emergente del freestyle. Le è bastata una seconda run impeccabile nella sua disciplina preferita per salire sul gradino più alto del podio nel 'mezzo tubo' davanti alla campionessa olimpica, la canadese Cassie Sharpe, e all'altra canadese Rachael Karker. Poi il giro d'onore nel tripudio dei tifosi di casa. La 'principessa della neve' è diventata è la nuova eroina dei due mondi: nata e cresciuta a San Francisco nel 2019 ha deciso di rappresentare ai Giochi il Paese della madre,, diventando il personaggio più iconico della rappresentativa della Cina, con oltre 1,3 milioni di follower sulle principali piattaforme social. "Sono state le ...

