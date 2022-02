Grecia, incendio a bordo di un traghetto in viaggio verso Brindisi Ci sono 288 passeggeri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fuoco in un traghetto, l’Euroferry della Grimaldi Lines partito da Igoumenitsa e diretto a Brindisi. A bordo ci sono 288 persone fra cui 51 membri dell’equipaggio. Non si registrano vittime, avvenuta l’evacuazione utilizzando altre tre imbarcazioni. incendio a nove miglia dalla costa greca per cause da dettagliare, forse un corto circuito in un tir nella stiva. (immagine: tratta da tv di Stato greca) L'articolo Grecia, incendio a bordo di un traghetto in viaggio verso Brindisi <small class="subtitle">Ci sono 288 passeggeri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fuoco in un, l’Euroferry della Grimaldi Lines partito da Igoumenitsa e diretto a. Aci288 persone fra cui 51 membri dell’equipaggio. Non si registrano vittime, avvenuta l’evacuazione utilizzando altre tre imbarcazioni.a nove miglia dalla costa greca per cause da dettagliare, forse un corto circuito in un tir nella stiva. (immagine: tratta da tv di Stato greca) L'articolodi unin Ci288 proviene da Noi Notizie..

