Giorgetti: «Nel fondo auto 1 miliardo all’anno per 8 anni» (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Abbiamo stanziato 1 miliardo all’anno per 8 anni per accompagnare nel processo di transizione un settore importante come quello dell’automotive, sia per la produzione diretta che per l’indotto». Così, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, spiega la decisione adottata in Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi. «L’intervento pubblico è importante in questo settore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Abbiamo stanziato 1per 8per accompagnare nel processo di transizione un settore importante come quello dell’motive, sia per la produzione diretta che per l’indotto». Così, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo, spiega la decisione adottata in Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi. «L’intervento pubblico è importante in questo settore L'articolo

Advertising

GiaPettinelli : Giorgetti, nel fondo di sostegno per l'auto 1 mld l'anno per 8 anni - CalcioFinanza : #Giorgetti: «Nel fondo auto 1 miliardo all’anno per 8 anni. Seguirà l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche e… - JulioCesare12 : Ammirevole Giorgetti nel tentare di non porcodiare alla domanda sul suo segretario - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Con il decreto bollette arriverà un fondo unico pluriennale per l'automotive. E' stata accolta la richiesta in primis del… - jadarf1 : @NadiaAm93073906 @lupovittorio42 Giorgetti è un tale imbecille, una tale nullità che non si sarebbe mosso neppure n… -