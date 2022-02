Eva Grimaldi e Imma Battaglia presto mamme, l’annuncio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Eva Grimaldi e Imma Battaglia sentono il bisogno di maternità e non potendo legalmente adottare un figlio, hanno pensato all’affido. La decisione è stata presa qualche settimana fa ed è stata comunicata da Barbara d’Urso ieri pomeriggio, durante un talk proprio sulla maternità e sulle mamme. “Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette, perché non diventiamo mamme affidatarie?“, ha confessato Eva Grimaldi a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. “Non si può dire genitori perché la legge purtroppo ancora non c’è, ma dare amore, istruzione ad una bambina, ad una mamma con una bambina, italiana, che è pieno. Si comincia così, un percorso talmente sottile e difficile che bisogna stare attenti e guardarci negli occhi. Io e Imma siamo una coppia di ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 febbraio 2022) Evasentono il bisogno di maternità e non potendo legalmente adottare un figlio, hanno pensato all’affido. La decisione è stata presa qualche settimana fa ed è stata comunicata da Barbara d’Urso ieri pomeriggio, durante un talk proprio sulla maternità e sulle. “Io eci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette, perché non diventiamoaffidatarie?“, ha confessato Evaa Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. “Non si può dire genitori perché la legge purtroppo ancora non c’è, ma dare amore, istruzione ad una bambina, ad una mamma con una bambina, italiana, che è pieno. Si comincia così, un percorso talmente sottile e difficile che bisogna stare attenti e guardarci negli occhi. Io esiamo una coppia di ...

