**Doping: Gran Bretagna perde medaglia d'argento 4x100 a Giochi Tokyo per positività Ujah** (Di venerdì 18 febbraio 2022) Londra, 18 feb. (Adnkronos) - La Gran Bretagna è stata privata della medaglia d'argento conquistata nella staffetta 4×100 metri alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate dopo che un membro della squadra CJ Ujah ha commesso una violazione del doping. La squadra britannica ha perso contro l'Italia per la medaglia d'oro in Giappone, con Ujah risultato positivo alle sostanze proibite ostarine e S-23 dopo la gara del 6 agosto. Una dichiarazione rilasciata dalla Divisione Antidoping della Corte Arbitrale dello Sport (Tas Add) ha affermato che Ujah non ha contestato la violazione delle regole antidoping, ma ha affermato di "non essersi dopato consapevolmente o intenzionalmente, suggerendo che la fonte delle sostanze vietate potrebbero essere stata l'ingestione di un integratore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Londra, 18 feb. (Adnkronos) - Laè stata privata dellad'conquistata nella staffetta 4×100 metri alle Olimpiadi didella scorsa estate dopo che un membro della squadra CJ Ujah ha commesso una violazione del doping. La squadra britannica ha perso contro l'Italia per lad'oro in Giappone, con Ujah risultato positivo alle sostanze proibite ostarine e S-23 dopo la gara del 6 agosto. Una dichiarazione rilasciata dalla Divisione Antidoping della Corte Arbitrale dello Sport (Tas Add) ha affermato che Ujah non ha contestato la violazione delle regole antidoping, ma ha affermato di "non essersi dopato consapevolmente o intenzionalmente, suggerendo che la fonte delle sostanze vietate potrebbero essere stata l'ingestione di un integratore ...

Advertising

ParliamoDiNews : **Doping: Gran Bretagna perde medaglia d`argento 4x100 a Giochi Tokyo per positività Ujah** – Libero Quotidiano #… - sportface2016 : #Tokyo2020, adesso è ufficiale: la #GranBretagna perde per #doping l'argento nella staffetta 4x100 vinta dall'… - TV7Benevento : **Doping: Gran Bretagna perde medaglia d'argento 4x100 a Giochi Tokyo per positività Ujah** -… - ItalianArredo : RT @EdmondoMontali: Kamila Valieva è una ragazzina, ha 15 anni e un gran talento. Accusata di doping, è stata lasciata andare in frantumi i… - Afterfading : RT @EdmondoMontali: Kamila Valieva è una ragazzina, ha 15 anni e un gran talento. Accusata di doping, è stata lasciata andare in frantumi i… -