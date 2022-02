Covid oggi Calabria, 1.491 contagi e 6 morti: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.491 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria oggi, 18 febbraio, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 9.331 tamponi effettuati. Sei imorti, per un totale di 2.031 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +1.267 guariti, +218 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 350) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 24). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.491 i nuovida coronavirus in, 18, secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 9.331 tamponi effettuati. Sei i, per un totale di 2.031 decessi. Il, inoltre, registra +1.267 guariti, +218 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 350) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 24). L'articolo proviene da Italia Sera.

