Covid in Toscana | 28 morti 16 uomini e 12 donne | oggi 18 febbraio E 3 324 nuovi contagi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Sono 555 i casi positivi notificati in, ma residenti in altre regioni. Sono 1.183 i casi ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 1.044 (45 ...Lasi trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 1.044 (...In Toscana nelle ultime 24 ore sono 3.324 i nuovi casi Covid (1.362 confermati con tampone molecolare e 1.962 da test rapido antigenico), che portano il totale a 831.284 dall'inizio dell'emergenza. I ...FIRENZE – Sono 28 i morti da coronavirus, in Toscana, oggi 18 febbraio 2022. Si tratta di 16 uomini e 12 donne con età media di di 84 anni. I nuovi contagiati sono 3.324 (1.362 confermati con tampone ...