Bob a 2 femminile | Pechino 2022 | due tedesche al comando dopo la prima run | in testa Laura Nolte

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ancora tutto molto aperto al termine dellarun del bob a 2alle Olimpiadi Invernali di. Duedavanti, due americane ad inseguire in quel di Yanqing. A breve si disputerà la seconda discesa, mentre invece il podio verrà deciso nella giornata di domani con terza e quarta manche. Guida la classifica, nonostante una discesa con tante imperfezioni, una super: la giovane teutonica è apparsa un gradino sopra tutte le altre timbrando 1’01”04, nuovo record della pista. La campionessa olimpica uscente non è lontana: la connazionale Mariama Jamanka paga solamente 6 centesimi. Le americane, protagoniste del monobob, non cedono il passo. Terza posizione per Elana Meyers Taylor, a 22 centesimi, quarta per Kaillie Humphries, non ...