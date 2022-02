Arriva la tempesta “Eunice” che spaventa il Nord Europa | allerta rossa nel Regno Unito

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nele nelè allarme per l’arrivo della”, la seconda in 48 ore proveniente dall’Oceano Atlantico dopo “Dudley“, che ha provocato nelle scorse ore 5 morti. Secondo i servizi meteo britannici, ancheprovocherà “importanti perturbazioni” e “venti estremamente forti”. Il livello massimo diriguarda il sud ovest dell’Inghilterra, la Cornovaglia e il Galles, con venti che sulle coste potrebberore anche a 145 chilometri orari. A Londra il vento potràre a una velocità di 130 km all’ora ed è stata prevista la chiusura dei parchi e della grande ruota panoramica. Secondo il Met Office, lapotrebbe provocare danni agli edifici e ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva tempesta

Scrosci e rovesci di pioggia accompagnano la. Mentre nel nord dell'Inghilterra e in Scozia è segnalata anche neve. Eunice, chesubito dopo la bufera Dudley, è considerato l' evento ...Lasta arrivando nel sud del paese, dove sono stati registrati venti superiori a 150 chilometri all'ora. Il sud del Regno Unito è in "allerta rossa", che significa che a rimanere all'aperto ...LONDRA - Vento record sull'isola di Wight, all'estremo sud-ovest del Regno Unito, nel pieno della tempesta Eunice abbattutasi oggi oltre ... gli attuali strumenti di calcolo. In Scozia si è arrivati ...In Scozia si è arrivati in anni passati anche oltre i 200 all'ora a livello del mare e vicino ai 300 sulle cime della Highlands. I danni causati dalla tempesta hanno lasciato migliaia di abitazioni e ...