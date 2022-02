Anzio e Nettuno: le mani della ‘ndrangheta sulla politica? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anzio e Nettuno in mano alle cosche? Le mani della ‘ndrangheta sul litorale, tra presunti legami con la politica che spingerebbero il prefetto a valutare il commissariamento delle due amministrazioni. Il litorale a sud di Roma terra di “colonizzazione” tramite infiltrazioni nella politica locale per metter mano al business dello smaltimento dei rifiuti. Un sistema illecito che emergerebbe dalla maxi indagine dei carabinieri e della Dda di Roma conclusa con l’arresto di 65 persone accusate anche di associazione a delinquere di stampo mafioso. Matteo Piantedosi esamina la sussistenza dei presupposti per nominare una commissione ispettiva. Uno studio che durerà almeno tre mesi. Due differenti gruppi criminali emersi dalle indagini, e braccia delle ‘ndrine ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022)in mano alle cosche? Lesul litorale, tra presunti legami con lache spingerebbero il prefetto a valutare il commissariamento delle due amministrazioni. Il litorale a sud di Roma terra di “colonizzazione” tramite infiltrazioni nellalocale per metter mano al business dello smaltimento dei rifiuti. Un sistema illecito che emergerebbe dalla maxi indagine dei carabinieri eDda di Roma conclusa con l’arresto di 65 persone accusate anche di associazione a delinquere di stampo mafioso. Matteo Piantedosi esamina la sussistenza dei presupposti per nominare una commissione ispettiva. Uno studio che durerà almeno tre mesi. Due differenti gruppi criminali emersi dalle indagini, e braccia delle ‘ndrine ...

