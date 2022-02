Alessandra Tripoli costretta a torna in Italia: paura a Honk Hong (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alessandra Tripoli è costretta a tornare in Italia, proprio nelle scorse ore è stata lei ad annunciarlo e il motivo è davvero molto grave: le sue parole infatti hanno fatto preoccupare tutti. Da molti anni è ormai uno dei volti più conosciuti dal grande pubblico Italiano per merito della sua partecipazione a Ballando con le stelle ma nelle ultime settimane le notizie che lei stessa riporta non per niente confortanti. foto InstagramLa ballerina infatti era tornata ad Honk Hong con la sua famiglia, città della Cina in cui vive da anni ma si trova costretta anche per il bene del figlio Liam a dover tornare in Italia visto che la situazione sta davvero arrivando a ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 febbraio 2022)re in, proprio nelle scorse ore è stata lei ad annunciarlo e il motivo è davvero molto grave: le sue parole infatti hanno fatto preoccupare tutti. Da molti anni è ormai uno dei volti più conosciuti dal grande pubblicono per merito della sua partecipazione a Ballando con le stelle ma nelle ultime settimane le notizie che lei stessa riporta non per niente confortanti. foto InstagramLa ballerina infatti erata adcon la sua famiglia, città della Cina in cui vive da anni ma si trovaanche per il bene del figlio Liam a doverre invisto che la situazione sta davvero arrivando a ...

Advertising

EnfantProdige : RT @GigiGx: Alessandra Tripoli from Ballando con le Stelle? #SuperBowl - GigiGx : Alessandra Tripoli from Ballando con le Stelle? #SuperBowl - lizgrenat : morgan senza alessandra tripoli perde molta lucentezza sorry marco #IlCantanteMascherato -