Test Moto2, Pedro Acosta: "L'obiettivo del 2022? Dare tanto gas" - News (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo aver dominato e vinto in Moto3 al primo anno nel Motomondiale, Pedro Acosta sembra pronto a prendersi anche la Moto2. Le intenzioni bellicose dello spagnolo vengono confermate dai riscontri ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo aver dominato e vinto in Moto3 al primo anno nel Motomondiale,sembra pronto a prendersi anche la. Le intenzioni bellicose dello spagnolo vengono confermate dai riscontri ...

Advertising

Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Note inerenti i test #Moto2 di Jerez Pedro Acosta (ma anche Augusto Fernandez) sta facendo run da 6-7 giri per prove c… - infoitsport : Moto2/Moto3, Test Jerez-2: svetta Acosta e replica Suzuki nel day-2 - infoitsport : Test Moto2: Pedro Acosta spaventa tutti chiudendo il Day 2 al comando - gponedotcom : Pedro non ha battuto il riferimento di ieri di Ogura, ma ha mostrato maturità da pilota esperto della categoria. Gl… - Sciambergapower : A #JEREZ NON si sa mica se dirla tutta o no?? Siamo ancora al secondo giorno, siamo ancora ai test, e la Stagione… -