Tennis: Alex de Minaur indagato in Spagna. Il suo nome è in un'inchiesta su falsi passaporti vaccinali anti-Covid (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un pesante caso si abbatte sull'australiano Alex de Minaur. La giustizia spagnola indaga su un giro di falsi passaporti vaccinali anti-Covid nel Paese iberico, dove il numero 1 aussie vive. Non esattamente il migliore dei modi per festeggiare il ventitreesimo compleanno, che avrebbe anch'egli usufruito di uno di questi falsi documenti. L'indagine coinvolge non soltanto il Tennista, ma anche diversi altri nomi particolarmente famosi in Spagna: lo scandalo è di dimensioni estremamente rilevanti, dato che nella rete ci sono oltre duemila persone. Tra gli altri, avrebbero scaricato i falsi passaporti vaccinali alcuni attori, come Veronica Echegui, ...

