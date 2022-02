"Sono uscito fuori con un giubbino e...". Mahmood, malore a Sanremo? La confessione inaspettata (Di giovedì 17 febbraio 2022) Di Mahmood si è parlato parecchio negli ultimi giorni, soprattutto per il trionfo a Sanremo insieme a Blanco. I due hanno portato sul palco dell'Ariston un brano che ha incantato tutti fin dal primo ascolto, "Brividi". Proprio nei giorni in cui si è tenuta la kermesse, era girata una strana voce sulle condizioni di salute di Mahmood. Si era detto che avesse avuto un malore. Oggi è lo stesso cantante a parlarne. Lo fa in un'intervista con la rivista Famiglia cristiana. "Sono uscito fuori con un giubbino, ho preso freddo e mi è venuta una mezza congestione - ha spiegato l'artista -. Per fortuna ho questo ragazzo accanto che mi sostiene un sacco. Da lui sto imparando a uscire dagli schemi, a volte io penso troppo anche quando non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Disi è parlato parecchio negli ultimi giorni, soprattutto per il trionfo ainsieme a Blanco. I due hanno portato sul palco dell'Ariston un brano che ha incantato tutti fin dal primo ascolto, "Brividi". Proprio nei giorni in cui si è tenuta la kermesse, era girata una strana voce sulle condizioni di salute di. Si era detto che avesse avuto un. Oggi è lo stesso cantante a parlarne. Lo fa in un'intervista con la rivista Famiglia cristiana. "con un, ho preso freddo e mi è venuta una mezza congestione - ha spiegato l'artista -. Per fortuna ho questo ragazzo accanto che mi sostiene un sacco. Da lui sto imparando a uscire dagli schemi, a volte io penso troppo anche quando non c'è ...

Mahmood torna sul malore avuto a Sanremo: 'Ecco cosa è accaduto in quella sera' Dopo la grande vittoria a Sanremo 2022 Mahmood e Blanco continuano a godersi il momento di particolare entusiasmo, prima ...

