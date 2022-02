Serie A | giornata 26 | 5 difensori da non schierare al Fantacalcio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo un’intera settimana di Coppe, torna puntuale il nostro campionato, con un anticipo di tutto rispetto: il Derby della Mole. Venerdì sera, infatti, Juventus e Torino si affronteranno per rilanciarsi in chiave-europea. Tornando laA, ecco i 5da nonper le vostre fanta-formazioni. Il 26º turno non sarà semplice per le grandi del nostro calcio. Il match più delicato è indubbiamente quello che vedrà coinvolte Fiorentina e Atalanta. Napoli e Milan dovranno vedersela con Cagliari e Salernitana, mentre l’Inter incontrerà il Sassuolo; l’Hellas Verona si recherà a Roma per affrontare i giallorossi. Una scoppiettantediA è alle porte, ed ecco quindi i nostri consigli relativi alA, i 5...

Advertising

acmilan : ?? #MilanSampdoria ?? Rossoneri e blucerchiati a confronto per la 25ª giornata di Serie A a San Siro: ecco la nostra preview ?? #SempreMilan - Gazzetta_it : Stadi, capienze al 75% già dalla giornata del 27 febbraio - TV7Benevento : Calcio. E’ una serie B appassionante - - MCalcioNews : Serie A, Dazn: stabiliti i telecronisti della 26°giornata di campionato - DiMarzio : Dopo #UCL, #UEL e #UECL, nel weekend torna la #SerieA: ecco il programma con le tre partite della 26^ giornata che… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

PESCARA " Tra le gare in programma per la ventisettesimadiC c'é anche Pescara " Virtus Entella, che si giocherà giovedì 17 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 21. Di seguito informazioni su dove poter seguire l'incontro ...La partita Salernitana - Milan del 19 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventiseiesimadiA 2021/2022 SALERNO - Sabato 19 febbraio alle ore 20.45, allo Stadio 'Arechi', andrà in scena Salernitana - Milan, anticipo serale della ventiseiesimadel campionato di ...Il Pordenone Calcio comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per Pordenone-Monza, incontro della 25esima giornata della Serie BKT 2021/22 in ...Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Juventus-U23-Piacenza, gara valida per la 27esima giornata della Serie C. A breve le ultime formazione.