Scoperte le vie del cervello che portano alla sindrome di Tourette

Leggi su dilei

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Quando ci muoviamo in un territorio sconosciuto, abbiamo bisogno di una carta per orientarci. Così accade anche per ilumano. Se è necessario comprendere come nasce un determinato fenomeno, occorre sapere dove si localizza e quali connessioni si creano perché il quadro si determini. Proprio questo è stato l’obiettivo di una ricerca pubblicata su Brain e realizzata dagli esperti dell’Università Charité di Berlino, che sono riusciti a ripercorrere la rete che porta allo sviluppo di tic molto gravi grazie ad un sistema di stimolazione cerebrale profonda (in pratica una sorta di pacemaker del) che prevede l’impiego di elettrodi in grado di stimolare e registrare le reazioni delle aree cerebrali. In futuro, grazie a studi di questo tipo, si potrebbero mettere a punto trattamenti ancor più mirati per ladi ...