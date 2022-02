(Di giovedì 17 febbraio 2022) Nuovi disagi in vista per gli automobilisti palermitani. Un’ordinanza comunale stabilisce che dal 15 febbraio non sarà consentito immettersi sudalla bretella lato mare di viale Regione siciliana in direzione Trapani. Il capoluogo siciliano risulta infatti trentaseiesimo a livello mondiale per tempo trascorso dalle auto incolonnate una dietro l’altra. Una possibile soluzione per ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

palermomaniait : Palermo, Ponte Corleone. Dichiarazione di Igor Gelarda (Lega) - - UglSicilia : Ponte di Corleone a Palermo, Fasola (Ugl): Il Genio realizzi due bretelle laterali @ComunePalermo @LeolucaOrlando1… - palermo24h : Ponte Corleone, Gelarda (Lega): “Chiusura svincolo crea traffico inaccettabile” - antomusix : @LeolucaOrlando1 @comuni_anci @coldirettisicil Quando non sono le vostre battaglie siete sempre pronti a farvi foto… - ilSicilia : #Stradeautostrade #chiusura Ponte Corleone, Gelarda (Lega): “Chiusura svincolo crea traffico inaccettabile”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Corleone

L'Ugl chiama in campo il Genio pontiere dell'esercito per realizzare il braccio laterale del, lungo circa 70 metri. Secondo Franco Fasola, segretario responsabile del sindacato di Palermo sarebbe questo il modo per risolvere le gravi criticità alla viabilità che interessano ...Dolce: "L'utilizzo dei militari sarebbe la sconfitta della politica ma la sicurezza viene prima di tutto" "A seguito di quanto rilevato dalle ultime analisi sullo stato dei piloni dele da quanto (male) messo in atto in quest'ultimo mese, che crea non pochi disagi alla popolazione, è chiara a tutti la necessità di procedere con una manutenzione urgente. La classe ...Con la chiusura dello svincolo sulla bretella laterale del Ponte Corleone, direzione Trapani, il traffico in via Oreto - e strade limitrofe - ha raggiunto punte inaccetabili.Lo dichiara Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile. "Con la chiusura dello svincolo sulla bretella laterale del Ponte Corleone, direzione Trapani, il traffico in via Oreto - e strade lim ...