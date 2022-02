Olimpiadi Invernali | lo sci alpino raggiunge lo sci di fondo per numero di medaglie E c’è ancora una gara…

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Federica Brignone ha conquistato quest’oggi la medaglia di bronzo nella combinata femminile di scivalevole per i Giochi Olimpicidi Pechino 2022, approfittando al meglio dell’uscita della grande favorita Mikaela Shiffrin in slalom speciale ed inserendosi alle spalle del tandem svizzero composto da Michelle Gisin (oro) e Wendy Holdener (argento). Si tratta di un risultato pesante per la trentunenne di La Salle, che sale nuovamente sul podio in questa rassegna a cinque cerchi cinese dopo il secondo posto in gigante mettendosi al collo la terza medaglia olimpica della carriera (fu bronzo in gigante a Pyeongchang 2018). Grazie a questo risultato, lo sciitaliano si porta a quota 4 podi (argento di Sofia Goggia e bronzo di Nadia Delago in discesa, oltre agli allori di Brignone) nelledi ...