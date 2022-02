ManifestA | l’ennesimo capolavoro immortale della presunta “vera sinistra”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb –. Già il nome, diciamolo, fa abbastanza ridere (e la A maiuscola finale è la ciliegina sulla torta). Così si chiama un gruppo parlamentare che si atteggia movimento “di” pronto a dire cose “di” diverse dalla “” rappresentata dal malvagio Pd e a tutti i suoi partiti satellite (che a sua volta, tra scissioni e fondazioni effimere, si erano proposti di essere “la”). In questo turbinio di sinistre, la descrizione ce la fornisce, ironiasorte, il Manifesto. La composizione diAttualmente,è “solo” una componente del Gruppo misto in parlamento. A formala, 4 deputate ex grilline, insieme a Rifondazione e Potere al Popolo, che hanno concesso i simboli. ...