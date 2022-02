Lega e FI chiedono l'election day (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Le decisioni della Consulta sui referendum aprono il vaso di Pandora dei rapporti tra Parlamento e promotori, tra schieramenti politici e all'interno degli schieramenti stessi. E dal centrodestra arriva la richiesta di un election day che unisca le date delle consultazioni a quelle delle elezioni amministrative di primavera. Dopo la conferenza stampa di ieri del Presidente Giuliano Amato, arriva la replica di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni: "Ascoltare la conferenza stampa di ieri del presidente della Consulta Giuliano Amato ci ha dato la certezza che la decisione su cannabis e eutanasia è stata politica". Intanto il Parlamento ha in agenda l'esame di alcuni testi che riguardano i temi dei quesiti su cui si sono raccolte le firme. Uno, il provvedimento sull'eutanasia, approda nel pomeriggio alla Camera. Enrico Letta, leader Pd, sprona i ... Leggi su agi (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Le decisioni della Consulta sui referendum aprono il vaso di Pandora dei rapporti tra Parlamento e promotori, tra schieramenti politici e all'interno degli schieramenti stessi. E dal centrodestra arriva la richiesta di unday che unisca le date delle consultazioni a quelle delle elezioni amministrative di primavera. Dopo la conferenza stampa di ieri del Presidente Giuliano Amato, arriva la replica di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni: "Ascoltare la conferenza stampa di ieri del presidente della Consulta Giuliano Amato ci ha dato la certezza che la decisione su cannabis e eutanasia è stata politica". Intanto il Parlamento ha in agenda l'esame di alcuni testi che riguardano i temi dei quesiti su cui si sono raccolte le firme. Uno, il provvedimento sull'eutanasia, approda nel pomeriggio alla Camera. Enrico Letta, leader Pd, sprona i ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega chiedono Caro bollette, ok dal governo al decreto di 7,5 miliardi. Via libera anche alla stretta sui crediti del Superbonus Un insieme di tesori a cui attingere per scongiurare lo scostamento di bilancio che invece Lega e M5S chiedono invece con insistenza. Sul fronte dell'energia la soluzione adottata dal governo ...

Dopo la caccia, la pesca: altro scontro Lega - Morroni ..." fanno sapere i due consiglieri della Lega " vengono chiesti interventi utili al contenimento dei cormorani, del pesce siluro e delle specie ittiofaghe in genere. Maggiore attenzione chiedono anche ...

Lega e FI chiedono l'election day AGI - Le decisioni della Consulta sui referendum aprono il vaso di Pandora dei rapporti tra Parlamento e promotori, tra schieramenti politici e all'interno degli schieramenti stessi. E dal centrodestr ...

Finale, "Le Persone al Centro" chiedono chiarezza alla Lega: "Deve scegliere se stare in maggioranza o minoranza" Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...

